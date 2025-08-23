¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÏËÌÍµ²ð»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ú¡õbe¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼¡Ë¡Û¤«¤é¡¢Âç¿Íµ¤¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡Ö¡õbe UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È¡×Á´£³¿§¤ò2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ³¤­½Ð¤µ¤ì¤¿¿·¥Ú¥×¥Á¥É¡ÖPeptiYouth(TH)¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ²½¾ÑÉÊ¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¹â¤¤ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¥Ï¥ê¡¦¥Ä¥äÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤­¤Þ¤¹¡£🌼´À¤Ð¤à²Æ¤â¤ªÞ¯Íî´é¤ò¥­¡¼¥×¡ªº£¤Ã¤Ý¼Á´¶¤ò³ð¤¨¤ë¡ÚÄ¶Í¥½¨¤ÊºÇ¿·¥³¥¹