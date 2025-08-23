¡Ö¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤ÏÉÔÎÑ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¸½¼Â¤Ï¡¢ºÊ¤Ë±£¤ì¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Ë¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¸À¤¦¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÉÔÎÑ¤Ï¸«È´¤±¤Þ¤¹¤è¡£¡Ã¡Ö¤Þ¤¿»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×ÉÔÎÑÁê¼ê¤È²ñ¤¦¤Ë¤Ï¡¢³°½Ð¤¹¤ë¸ý¼Â¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Ï¡Ö¤Þ¤¿»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹