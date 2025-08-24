2024年撮影：東京スポーツ／アフロ今年1月、元「SMAP」の中居正広が芸能界引退を発表した。元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルが報じられたのが原因である。この件についてはフジテレビ側の対応にも問題があったことが明らかになり、スポンサーが一斉に撤退する大惨事に発展した。そんな中居が最近になって、YouTubeなどの動画メディアで復帰をするのではないかという噂が流れている。一部週刊誌の記事などでそのことが報