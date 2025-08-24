数的不利が響いたか。名古屋グランパスは８月23日、J１第27節で川崎フロンターレとホームで対戦。２−２で迎えた51分に退場者を出してしまう。味方のロングボールに敵陣でキャスパー・ユンカーが反応。バックステップしながら右足でトラップを試みたところに、相手DFの神橋良汰がヘッドでクリア。ユンカーからすれば、見えなかったのかもしれない。右足の裏で神橋の顔面を蹴るような形に。 椎野大地主審はユンカーに