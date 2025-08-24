ºå¿À¤Ï23Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î»î¹ç¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë2¡Ý2¤Î°ú¤­Ê¬¤±¡£4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Ï4ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç26ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤À¤¬¡¢8·î¤ÏÂÇÎ¨.206¤È¤ä¤ä¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£23ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Ï¡¢º´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹ÂÇÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢ÎÉ¤¤»þ¤Îº´Æ£¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê