J1¥ê¡¼¥°Âè27Àá ²£ÉÍFM 0¡Ê0-0¡Ë0 Ä®ÅÄ19:33¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¾ì¼Ô¿ô 32,188¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¶¥¤ê¹ç¤¦Ã«Â¼³¤Æá¤È²¬Â¼ÂçÈ¬¡£Æ£ÅÄ¿¿¶¿¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ò¼èºà¡£J¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¡¢UEFA_CL,¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢²Æµ¨¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢Â¾¡£A.J.P.S(ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡¢A.I.P.S(¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡£