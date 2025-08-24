そろそろ定年が気になる50代。老後のことをアレコレ考え始める時期です。「老後は楽しく、充実したものにするぞ！」と言いながら、今までは子どものことや仕事で忙しく、自分自身のことを優先して考えてこれなかったからか、コレというものが思い浮かばず「私って、無趣味かも？」と自覚するケースもあるのではないでしょうか。50代以降の趣味は、自分自身の可能性を引き出し、定年後の人生に彩りを添えてくれます。50代の方が、自