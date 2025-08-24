米韓合同軍事演習で韓国から日本海に向けて発射される米国の地対地ミサイル「ATACMS」＝2017年7月（韓国国防省提供・ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は23日、米国防総省が今年春以降、ウクライナに対して米国製の長距離ミサイルを使用してロシア領内を攻撃することをひそかに制限していると報じた。バイデン前大統領が昨年11月、米国製の長射程兵器によるロシア領内への攻撃を認め