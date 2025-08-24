遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。自営業者等国民年金加入者が亡くなった場合、遺族には「遺族基礎年金」が支給されます。 しかし、「遺族基礎年金」は18歳未満の子がいないと支給されません。その代わりに国民年金には独自給付があります。本記事では、2つの独自給付について解説します。 遺族基礎年金 国民年金の加入中の人や老齢基礎年金の受給資格（25年以上）などの要件を満たしてい