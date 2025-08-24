タレントの新山千春（44）が24日、自身のインスタグラムを更新。デビュー30周年への思いをつづった。「30年前の今日1995/８/24に芸能界デビューすることができました！」と報告。「当時の自分が映ってるTシャツを30年後に着る瞬間！思いが溢れてきて胸が熱くなりました。30年たった今、こうして30th anniversary Collectionというグッズたちを発売できる環境を幸せに思います」とつづった。「この日の撮影のために当時の