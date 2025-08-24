¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÅÅ»ÒÈÇ¤Ï23Æü¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬º£Ç¯½Õ°Ê¹ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñÀ½¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤½¤«¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯11·î¡¢ÊÆ¹ñÀ½¤ÎÄ¹¼ÍÄøÊ¼´ï¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÇ§¤á¤¿·èÄê¤ò»ö¼Â¾åÊ¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£