大人気カラコンブランド「Quprié by R（キュプリエ）」から、ついに待望のマンスリーシリーズが誕生します。2025年8月29日（金）より「モアコンタクト Qoo10店」にて先行発売される『Quprié by R 1month』は、ワンデーで人気を集めていた4色がマンスリー仕様に。デイリー使いしやすく、コスパも抜群♡Rちゃんがプロデュースする新作カラコンで、瞳から理想の雰囲気を演出して