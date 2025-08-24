千葉県内6店舗で実証実験を開始！ローソンは、一般社団法人 日本RV協会及びグローリー株式会社と連携し、千葉県6店舗の駐車場で車中泊施設「RVパーク」の実証実験を2025年7月14日から開始しました。RVパークとは、「24時間利用が可能なトイレ」や「ごみ処理が可能」などの条件を満たし、「快適に安心して車中泊が出来る場所」として日本RV協会が認定された車中泊専用スペースのことです。【画像】超便利！高速SAで宿泊ができる