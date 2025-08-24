ＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが２４日までに自身のインスタグラムを更新。同期との幸せ時間を満喫した。近藤アナは「優雅にアフタヌーンティー同期会」と題し、同期である同局の若林有子、篠原梨菜アナと三人でアフタヌーンティーセットを囲む姿を公開。「リナが積極的に予約をしたがるな〜と思っていたら夏生まれのわかばと私にプレートを用意してくれていました」と可愛らしいバースデープレートの写真を投稿し、感謝を伝え