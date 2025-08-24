円谷フィールズホールディングスは２４日、特撮ヒーロー「ウルトラマン」が２６日（日本時間２７日）のドジャース―レッズ戦で始球式に登場すると発表した。ウルトラマンとバルタン星人がマウンドに上がり、同社代表取締役社長グループＣＥＯの山本英俊氏がファーストピッチを行う。当日はスタジアム内「センターフィールドプラザ」でファンとの写真撮影会を実施する。試合中には大型ビジョンを使ったファン参加型イベントが行