Photo: 山田いせ この記事は2025年7月20日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。10数年ぶりに洗濯機を買い替えることになりました！普段から気にして、定期的にお掃除はしていた方だと思うのですが、いざ古い洗濯機をどかしてみると、洗濯機の排水パンが汚いのなんのって…。特に排水トラップの周りは