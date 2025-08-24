白泉社は、『LaLa』10月号を2025年8月22日(金)に発売した。HCS最新刊発売直前の「汐風と竜のすみか」が初表紙で登場。今号のふろくは、「名探偵ニャンコ先生のお忘れ防止立体ふせん『夏目友人帳』 by緑川ゆき」となっている。『LaLa』10月号は特別定価590円(本体536円＋税)ふろく「名探偵ニャンコ先生のお忘れ防止立体ふせん『夏目友人帳』 by緑川ゆき」では、ニャンコ先生が名探偵に。インテリジェンス溢れるふせんとなっている。