韓国の現役軍人が、休暇中に起こした凶悪事件で重刑を言い渡された。【衝撃】夫の性器を切断した韓国女性8月21日、韓国法曹界によると、大田（テジョン）地方法院第11刑事部（パク・ウグン部長判事）は性暴力処罰法違反（強姦未遂など）の罪で起訴された20代の男性Aに対し、懲役20年を宣告した。あわせて10年間の身元情報公開、10年間の児童・青少年・障害者関連機関への就業制限、さらに20年間の位置追跡電子装置（電子足輪）装着