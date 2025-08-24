きょう24日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『Golden SixTONES』(毎週日曜21:00〜)では、『24時間テレビ』チャリティーランナーの横山裕が初登場する。横山裕(左)と城島茂横山は、SixTONESと一緒に脳トレ系リズムゲームで全力ダンス。歴代チャリティーランナー・城島茂も緊急参戦し、横山、森本慎太郎と『ザ!鉄腕!DASH!!』チームを結成し、モノの軌道を推理するゲームでSixTONESチームと真っ向勝負を繰り広げる。さらに、今