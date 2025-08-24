山田（ヤ）は前日23日の阪神戦で今季9号を放ち、通算得点が999に到達。プロ野球では過去48人、ヤクルトでは若松勉（1015）、古田敦也（1003）、青木宣親（1015）しかいない通算1000得点に王手をかけた。また、14年から続けている連続シーズン10本塁打以上にもあと1本。プロ野球記録は57〜77年野村克也（南海）、60〜80年王貞治（巨）、86〜06年清原和博（オ）の21年連続だが、ヤクルトでは山田が昨季までにマークし