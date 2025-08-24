ヨーロッパスマッシュでも脅威に卓球のWTTヨーロッパスマッシュは現地時間22日、スウェーデンのマルメで女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソー）が同2位の王曼〓（中国）と対戦。激闘を繰り広げたが、2-4（10-12、11-7、7-11、11-8、7-11、9-11）で敗れた。3回戦では同5位・王芸迪（中国）を破っていただけに、王曼〓は試合後「橋本さんは最近、非常に調子がよく、技術的にも非常に大きく進