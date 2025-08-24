´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢2023Ç¯¸Â¤ê¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò°úÂà¤·¤¿¡Ö¸µ¾Þ¶â½÷²¦¡×¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬2025Ç¯8·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿¿²Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¥¤¡¦¥Ü¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ä¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤ÄÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£ÀÖ¤¤´é¤Î³¨Ê¸»ú¤ò7¤ÄÊÂ¤Ù¤Æ¡¢½ë¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥Õ¥ë