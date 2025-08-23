糖尿病を発症すると、心臓病や脳卒中などの心血管疾患リスクが高くなるといわれています。しかし一体なぜ、それらのリスクが高まるのでしょうか？今回は糖尿病と心血管疾患の関係について、地域・総合クリニック十日市場の布目先生に教えてもらいました。 監修医師：布目 英男（地域・総合クリニック十日市場） 富山医科薬科大学医学部（現：富山大学）卒業後、富山医科薬科大学附属病院（現：富山大学附属病院）、成田赤十