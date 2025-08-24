【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の白岩瑠姫が、8月28日発売の『Oggi』10月号（小学館）に登場する。 ■白岩瑠姫がレコード会社のプロモーション本部に勤務する会社員を熱演！ 白岩は、旬な俳優が架空のビジネスマンを演じる人気連載「スーツ男子」に登場。清潔感のある白のワイシャツ、その首元には爽やかさを演出するストライプのネクタイ…。美しすぎるルックスの彼が、あなた（読者）に優しい