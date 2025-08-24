¡Ú¥Ñ¥ë¥Þ¥Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎÀõÌîÂóËá¤Ï23Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥»¥ë¥¿Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢0¡½1¤Î¸åÈ¾23Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï1¡½1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£