◆北海道六大学野球秋季リーグ戦第１節１日目北洋大８―４北海道教育大旭川＝延長１０回＝（２３日、とましんスタジアム）開幕し、３試合が行われた。今秋限りでの休部が決まっている北洋大は、道教大旭川に８―４で逆転勝ち。１番・石田隼太中堅手（３年＝旭川明成）が土壇場の９回に同点打を放つと、最後はマウンドに上がりリードを守り切った。２季ぶりの優勝を目指す函館大、連覇が懸かる東農大北海道も白星スタートを切っ