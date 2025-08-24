◇明治安田Ｊ２リーグ▽第２７節札幌２―１甲府（２３日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）北海道コンサドーレ札幌の柴田慎吾監督（４０）が、２戦目の指揮で初の白星をつかみ取った。アウェー・甲府戦は前半１７分にＦＷマリオセルジオ（２９）の左足ボレー弾で先制。同３０分にはＭＦ朴ミン奎（３０）のＪ初得点で加点。１点を返されるもリードを守り切り、２―１で勝利。３試合ぶりの白星で暫定ながらプレーオフ圏の