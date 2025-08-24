結婚52年の芸能界きってのおしどり夫婦、歌手・田辺靖雄（80）と九重佑三子（79）夫妻が25日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】2人でデュエット！芸能界の元祖おしどり夫婦は仲むつまじく 田辺は股関節を痛め、今年5月に人工関節の手術を受けた。退院1週間後にはライブのステージに立てるまでに回復したが、“80歳の壁”をひしひし感じているという。 夫婦そろっ