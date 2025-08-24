¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 4-1 DeNA(23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)1»î¹ç2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿DeNAÀèÈ¯¤ÎÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤«¤é5²ó¤ËÊü¤Ã¤¿ÀèÀ©ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡¢²¹Âç(°æ¾åÅê¼ê)¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¤¯¤ó¤â¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿7²ó¤ËÊü¤Ã¤¿¤³