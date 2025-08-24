俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第32回「新之助の義」が、24日に放送される。【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開前回は、江戸市中は利根川が決壊し、大洪水になる。蔦重（横浜流星）は、新之助（井之脇海）やふく（小野花梨）を気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れる。食料の配給が行われる寺で、平蔵（中村隼人）に会い、