¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØOggi¡Ù10·î¹æ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥¹¡¼¥ÄÃË»Ò¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²Î¾§¡ª¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤òÈäÏª¤·¤¿JO1¡¦Çò´äÎÜÉ±Çò´ä¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óËÜÉô¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÆþ¼ÒÅö»þ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤Æ±´ü¤òÇ®±é¡£Çò´ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼èºà²ÔÆ¯Æü¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ï¼ÒÆâÊó¤Î¼èºà¤ÇÇò´ä¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¥é¥Õ¤Ë¤Þ¤¯¤ê