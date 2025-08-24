「暑さには強いんです」と小籔千豊（51）は胸を張る。逆に寒さには弱く、新幹線など冷房が入っていると、長袖の服がないと耐えられないという。大好きな夏、小籔は新たなイベント「トリプルインパクト」（8月24日）を立ち上げ、9月には恒例のKOYABU SONICが待っている。【三宅敏】★3つめは「変顔」だ…笑い飯と共演するラジオがきっかけだった。新しいお笑いの賞レースとして「ダブルインパクトというのができるらしい」と耳にし