不敵な笑みを浮かべ「かかって来い！」「効いてねぇよ」と意気込んだ直後、予想外の角度から飛んできた右ヒザ、右フックで返り討ちに遭ってマットにグニャリ。劇的な衝撃KOに「笑いながら詰めてたのに…」「ニヤニヤしてる場合じゃなかった」など驚きの声が相次いだ。【映像】「かかって来いよ」直後に衝撃KO負け8月23日、後楽園ホールで開催された「Krush.179」で、内田竜斗（チーム・タイガーホーク）と嶋拓実（K-1 GYM横浜i