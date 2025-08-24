ＧIII新潟２歳Ｓ（新潟・芝1600ｍ）が８月24日に行なわれる。過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気が４勝、２着３回と比較的安定した成績を残している。その分、"堅い"レースといった印象が強い。しかしながら、デビューしたばかりの若駒の戦いとあって、伏兵の台頭も頻繁に見られ、３連単ではしばしば好配当が生まれている。2015年には26万円超え、2023年には18万円超えといった高額配当も飛び出している。となれ