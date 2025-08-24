開幕戦でフラムをホームに招き、１−１で引き分けた三笘薫所属のブライトン。第２節ではエバートンと対戦する。昨季の８位のブライトンにとって昨季11位のフラム、13位のエバートンは、ホームでは勝利を、アウェーでは最悪、引き分けを狙いたい相手だ。となると、フラムにホーム戦で引き分けたという事実は、いいスタートを切れなかったことを意味する。プレミアリーグの移籍市場が閉じるのは９月２日（日本時間、以下同）だ