気象庁が今年5月に発表した｢黒潮大蛇行が終息する兆し｣。潮の流れが変わることで気候なども変わるようだけど、われわれの生活にモロに直撃しそうなのが魚の獲（と）れ方。どんなふうに変わっている？現地漁港に赴いて、話を聞いてみた！【写真】黒潮の流れと、各地の漁場の様子＊＊＊■黒潮大蛇行の海への影響って!?気象庁は今年5月9日に「7年9か月続いた黒潮大蛇行が終息する兆し」という発表を行なった。発表によると