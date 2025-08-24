「「Vチューバーになりたい」 上の子の自由研究まとめ、無事に書き終わりました！！ 文字で説明が難しい物が多いのに、よく頑張ったなと分かったこと『10年前のパソコンでも配信ができた！』」【写真】自由研究の内容は…？小学生のなりたい職業にも挙げられるVチューバー（※1）を、自由研究で取り上げたのは小学６年生の女の子。10年前のパソコンを使ってのライブ配信を行い、その取り組み内容をまとめました。我が子の自由研