28歳で亡くなった元阪神タイガースの横田慎太郎さんの人生を描いた映画「栄光のバックホーム」が今秋公開される。8月中旬、主要ロケ地の広島県福山市にキャストと制作陣が集い、記念イベントを開催した。地元野球チームとの試合やトークショーで作品をPRし、横田さんをしのんだ。【写真】2016夏の甲子園で話題になった女子マネの水着ショットが大反響映画（幻冬舎フィルム、11月28日公開）は、21歳で脳腫瘍と診断された横田さ