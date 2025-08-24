上空から自然の景色を見るというのはどんな体験だろうか？貴州省の標高約2000メートルの位置にある野玉海スカイスポーツ体験スポットで、観光客の女性・金さんは、ヘルメットをかぶり、イヤーカップを装着し、シートベルトを締めると、風に乗って空に舞い上がっていった。約10キロのコースでは、玉舍国家森林公園や野鶏坪高原アウトドアスポーツ体験スポット、海坪イ族特色観光リゾートタウンの上空を次々と飛行し、山や川、湖、草