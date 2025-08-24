ふだん使いの漆の器を展示・販売するギャラリーを主宰する郄森寛子さん、88歳（撮影：梅谷秀司）【写真を見る】素敵すぎる…郄森さんの「リノベした自宅の中身」これから人は100年生きるという。しかし、お金や孤独、健康不安がなく老後を迎えられる人はどれくらいいるだろう。年を取ることが怖いーー。多くの人が漠然とした不安を抱く中、老後の人生こそ謳歌している人もいる。その元気は、気力は、生きがいは、いっ