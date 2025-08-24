◆秋季大会静岡県予選代表決定戦常葉大菊川４ｘ―３袋井（２３日、浜岡球場）代表決定戦が行われ、県大会に出場する２１校が決定した。２年連続のセンバツを目指す夏１６強の常葉大菊川は初戦で袋井を４―３で下し、４年連続の県大会切符を獲得した。春甲子園以来の背番号１をつける佐藤大介投手（２年）が９回３失点の粘投も、同点の９回１死満塁で、中前へサヨナラ打を放って劇的な勝利をもたらした。常葉大菊川の佐藤が、