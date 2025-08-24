◇ナ・リーグドジャースーパドレス（2025年8月23日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）は23日（日本時間24日）、敵地でのパドレスとの首位攻防第2戦に「1番・DH」で先発出場する。前日22日はパドレス先発のダルビッシュ有投手（39）の前に2打数無安打1四球で、その後も安打は生まれず、チームも惜敗。73勝56敗となり、ナ・リーグ西地区で8月15日以来7日ぶりにパドレスと同率首位となった。ダルビッシュとの