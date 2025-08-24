◆米大リーグパドレス―ドジャース（２３日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日午前９時４０分開始予定）、敵地・パドレス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。パドレスとは同率首位で並んでおり、負ければ２位に転落する一戦で、出場した試合では３試合ぶりの本塁打となる４５号が出るか注目だ。試合前はグラウンドに出てキャッチボール