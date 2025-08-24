リフォームした台所で毎日自炊している郄森寛子さん、88歳（写真：書籍『85歳現役、暮らしの中心は台所』より、撮影：長谷川潤）【写真】おしゃれで使い勝手抜群！ “82歳でリフォーム”した「台所の中身」（10枚）これから人は100年生きるという。しかし、お金や孤独、健康不安がなく老後を迎えられる人はどれくらいいるだろう。年を取ることが怖いーー。多くの人が漠然とした不安を抱く中、老後の人生こそ謳歌してい