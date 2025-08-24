¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¡Û(¥·¥¦¥À¡¦¥Ç¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢)¥ì¥Ð¥ó¥Æ 2-3(Á°È¾2-0)¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥ì]¥¤¥Ð¥ó¡¦¥í¥á¥í(15Ê¬)¡¢¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥â¥é¥ì¥¹(45Ê¬+7)[¥Ð]¥Ú¥É¥ê(49Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹(52Ê¬)¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(90Ê¬+1)<·Ù¹ð>[¥ì]¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(45Ê¬+3)¡¢¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥â¥é¥ì¥¹(46Ê¬)¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥ó¥Ô¥ó(89Ê¬)[¥Ð]¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥ë¥Ç(44Ê¬)´Ñ½°:23,415¿Í