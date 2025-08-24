クマの足裏に秘密道具が！？ 氷上を滑らず歩ける理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】ラブすぽ

クマの足裏に秘密道具が！？ 氷上を滑らず歩ける理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • クマの足の裏には滑り止め機能が備わっている
  • その正体は、小さな突起「パピラ」と呼ばれる小さな突起
  • 氷上や斜面などでの転倒を防ぐという
記事を読む

おすすめ記事

  • Snow Man目黒蓮、ドラマ『誘拐の日』出演中の深澤辰哉の演技を絶賛「凄い才能だと思う」
    Snow Man目黒蓮、ドラマ『誘拐の日』出演中の深澤辰哉の演技を絶賛「凄い才能だと思う」 2025年8月22日 18時30分
  • 佐久間大介と深澤辰哉が“オフ顔”を互いに撮影「タイに着いたーー！！！」「撮り返した わら」 2025年8月23日 16時51分
  • ラウールがパリコレでモデルを務めた「ヨウジヤマモト」とSnow Manがコラボ！「ラウが繋いでくれたご縁だね」「胸熱すぎる」とファン歓喜 2025年8月21日 15時47分
  • 暑い日は「かき氷」が食べたくなる...。デニーズ・ガスト・ココスの″ふわふわかき氷″まとめ
    暑い日は「かき氷」が食べたくなる...。デニーズ・ガスト・ココスの″ふわふわかき氷″まとめ 2025年8月17日 11時7分
  • 　浴衣姿で手を振る宮舘涼太（撮影・佐々木彰尚）
    Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ・宮舘涼太　眉毛の演技に挑戦「笑わないでくださいね」涼しげな浴衣姿で登場 2025年8月20日 5時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 娘が犠牲「これが人間の肉体か」
    2. 2. 性加害報道の渦中に…無礼な一言
    3. 3. 鈴木拓の被害「殺人レベル」の声
    4. 4. 心臓移植された女児が脳死と発表
    5. 5. 足舐めに動じず…佐藤栞里の狂気
    6. 6. AV女優引退しガードがガッチガチ
    7. 7. 面接で殺人未遂を隠され社長怒る
    8. 8. 中居正広氏 友人に連投したLINE
    9. 9. スマホをレンチン→土下座強要
    10. 10. ホーガンさんの死因 医療ミスか
    1. 11. 一茂退席…サバンナ高橋顔青ざめ
    2. 12. タイで妊娠→結婚→天井裏に下着
    3. 13. ダウンタウンchの月会費ポロリか
    4. 14. ピコ太郎の「PPAP」毎月の印税額
    5. 15. 息子「おじさんに性行為された」
    6. 16. 釣り客がクマに襲われけが 東京
    7. 17. 本当に嫌だった ガキ使に本音
    8. 18. 「メガネNGなんです」面接で驚愕
    9. 19. 広陵で集団暴行?「事故扱いに」
    10. 20. あまりにカッコいい母の背中話題
    1. 1. 娘が犠牲「これが人間の肉体か」
    2. 2. 心臓移植された女児が脳死と発表
    3. 3. 面接で殺人未遂を隠され社長怒る
    4. 4. 息子「おじさんに性行為された」
    5. 5. 釣り客がクマに襲われけが 東京
    6. 6. 広陵で集団暴行?「事故扱いに」
    7. 7. ラーメン週3回超 死亡リスク高?
    8. 8. 東京博善 中国資本買収→値上げ
    9. 9. 「皇族の自覚足りない」と激怒か
    10. 10. ラブホ前にパトカー…驚きの理由
    1. 11. 北海道の山中で女性2人が死亡
    2. 12. 変な様子で「お金振り込みたい」
    3. 13. 神戸刺殺 同じ電車で30分超追跡?
    4. 14. 美容師 客に言ってほしいこと3選
    5. 15. 金正恩氏の娘 リアルな腐敗描写
    6. 16. ひき逃げ死亡「相手の自爆」
    7. 17. 北海道の中学校にヒグマ 発砲
    8. 18. 火葬中男性の腹から赤子飛び出す
    9. 19. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    10. 20. 川で2mの深みにはまる 意識不明
    1. 1. とらやの羊羹喜ばれない 大炎上
    2. 2. 「幼児化」する妻 漫画に共感
    3. 3. 自衛隊がジブチ拠点の重要性増
    4. 4. 家庭向け VRで運転練習可能に
    5. 5. 5円足りず子の前でパン廃棄 波紋
    6. 6. 激臭対策 逆効果を心配する声も
    7. 7. 東京都で生活保護率9割の街 実態
    8. 8. スマホ2時間条例 市民からも賛否
    9. 9. 6発撃っても死なない クマの恐怖
    10. 10. マクドナルドに「改善要望」
    1. 11. 趣味楽しむ妻に異変「完全に黒」
    2. 12. 日韓、「未来志向」で安定的に発展で一致
    3. 13. 年金支払うも「0扱い」59歳悲痛
    4. 14. 首相、韓国の李大統領と会談
    5. 15. 日韓関係を「未来志向に発展させる」、首脳会談で合意文書…石破首相「日韓米の連携強化も重要」
    6. 16. 参院選公約「２万円給付」、政府・自民党内で見直し論…野党賛成のメド立たず
    7. 17. 首相、水産物の輸入規制撤廃へ意思疎通を
    8. 18. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    9. 19. 志願者数が1位に「意外な大学」
    10. 20. 鎌倉高校前駅 無法地帯へと変貌
    1. 1. スペインでBD発見 海水浴禁止に
    2. 2. 楽園じゃない? ハワイの「闇」
    3. 3. 「鬼滅」韓国での勢いが恐ろしい
    4. 4. 在日中国大使館が再び日本在住者や訪日旅行を予定する自国民に「安全に注意」呼び掛け
    5. 5. カリブ海に オレンジ色サメ出現
    6. 6. 中国の「逆張り旅行」トレンドか
    7. 7. 「韓国を動かす経済人」の1位は
    8. 8. 外国人が住宅購入 2年間居住義務
    9. 9. 小惑星 今度は月に衝突の可能性
    10. 10. 台湾ミシュラン 3軒が三つ星獲得
    1. 11. 「SEKIRO」のアニメ化が決定
    2. 12. トランプ氏 博物館巡り苦言
    3. 13. 「鬼滅」韓国でも大ヒット予告
    4. 14. AI引用で罰金 米弁護士に制裁
    5. 15. IVE「カバーガール」変身
    6. 16. Google 新原子炉への電力購入へ
    7. 17. 「10日間の拷問」に挑み死亡 仏
    8. 18. 韓国の博物館 カード利用37%増
    9. 19. 中国「スポーツ強国」建設成果
    10. 20. 韓国チアガールの初恋に魅了
    1. 1. 「鬼滅」の利益を…3社で山分け?
    2. 2. いきステを反面教師にして急成長
    3. 3. 速すぎ&安すぎ 月額500円で10GB
    4. 4. イラッとしたら「ワオ」が最善策
    5. 5. 暗号資産で資産が2億円変わる?
    6. 6. 「実感なき株高」に警鐘 日本
    7. 7. 水を豊富と誤解 日本の水の現実
    8. 8. 最強 ホットドッグ+飲料で180円
    9. 9. 家建てるも…行政のミスで家失う
    10. 10. ドコモ改悪 8〜9月に変わること
    1. 11. スマホの回線速度 新宿駅で比較
    2. 12. トランプ氏 人心掌握のコツ
    3. 13. 働きながら年金 注意すべき点
    4. 14. マックのハッピーセット再び炎上
    5. 15. 中高年も活躍 牛乳の飲み方
    6. 16. 年金暮らし 仕送り額の目安は?
    7. 17. 「スマホ保険証」利用時の注意点
    8. 18. 万博で注目「ミニ心臓」とは
    9. 19. 車で絶対に選んではいけない色
    10. 20. テスラ手放した訳 識者が疑問視
    1. 1. タイで妊娠→結婚→天井裏に下着
    2. 2. USB-C変換アダプタ 発売へ
    3. 3. Apple→Oppoに転職し訴えられる
    4. 4. Apple Watchに血中酸素濃度測定
    5. 5. ロジクール 新モデルMX Master
    6. 6. どこでも使える スティックWi-Fi
    7. 7. MVNO各社のeSIMサービス内容
    8. 8. iwakiの名品 保存まで完結で便利
    9. 9. プロンプトエンジニアリング図解
    10. 10. サイゼの人気メニュー終了で悲嘆
    1. 11. ガラス掃除が楽に 新モップ型
    2. 12. 楽天モバ 高額端末とは相性悪い?
    3. 13. FRONTIER 期間限定の特価セール
    4. 14. アリババAI開発「情景」を編集
    5. 15. ウォッカ×日本酒 度数3%の新作
    6. 16. 老舗 香水 ブランドのドルセー復活　伝統が差別化を生む市場
    7. 17. Nothing初のオーバーイヤーヘッドホン「Nothing Headphone (1)」が8月28日発売へ 透明デザインで物理キー操作に特化したユニークなヘッドホン
    8. 18. 車内の温度を下げる5つの方法
    9. 19. 映画評価サイト「ロッテントマト」は信用できるかどうか統計的に分析した結果とは？
    10. 20. 「害蟲展」東京・大阪で開催へ
    1. 1. 【甲子園】「下級生をいじめるなんて、人としてかっこ悪い」決勝争う日大三・沖縄尚学　両校共通“緩い”上下関係
    2. 2. 大谷の起用法 米報道で議論爆発
    3. 3. 甲子園終了...「事実」に愕然
    4. 4. 大谷のオッズ異常 笑うしかない
    5. 5. 甲子園決勝中 人と車消える異変
    6. 6. 訴えられた大谷に次の「逆風」か
    7. 7. 沖縄尚学　真喜志主将のインタビューで感動の展開　女手一つで育ててくれた母の誕生日→お立ち台から「育ててくれてありがとう」→アルプスの母号泣
    8. 8. ロナウジーニョ氏が新宿に現れる
    9. 9. どうやって入った? ヤ軍戦に珍客
    10. 10. 北島康介氏が一般女性と不倫か
    1. 11. 沖縄尚学が日大三に 3秒沈黙
    2. 12. 沖縄と日大三がノーサイドの証し
    3. 13. 都知事ら甲子園に駆けつけ応援
    4. 14. 町田浩樹 長期離脱の可能性も
    5. 15. 沖縄尚学の「体格差」驚きの声
    6. 16. 沖尚監督とモウリーニョ氏が激似
    7. 17. 世界的名将が争奪戦 久保建英
    8. 18. 高校野球で異変 SNSで報告相次ぐ
    9. 19. 沖縄V 比嘉監督の「特殊能力」
    10. 20. 卓球欧州スマッシュ 3回戦敗退
    1. 1. 鈴木拓の被害「殺人レベル」の声
    2. 2. 性加害報道の渦中に…無礼な一言
    3. 3. 足舐めに動じず…佐藤栞里の狂気
    4. 4. 中居正広氏 友人に連投したLINE
    5. 5. ホーガンさんの死因 医療ミスか
    6. 6. 一茂退席…サバンナ高橋顔青ざめ
    7. 7. ダウンタウンchの月会費ポロリか
    8. 8. ピコ太郎の「PPAP」毎月の印税額
    9. 9. 本当に嫌だった ガキ使に本音
    10. 10. 整形告白 ほしのあきの写真波紋
    1. 11. 福山 吉高に完全アウトな発言か
    2. 12. 有働 ゲイツ氏と会い目に違和感
    3. 13. 生放送でみきママ暴走 CM流れる
    4. 14. ディーン学生時代 先生殺される
    5. 15. 広陵糾弾 TBS井上アナの二枚舌
    6. 16. ニコル 無理だった母の彼氏の音
    7. 17. 父逮捕の前日…松本麗華さん告白
    8. 18. 「堺雅人の娘」14歳女優が話題に
    9. 19. 離婚後も同居「新しい時代の形」
    10. 20. 後輩路チュー撮られる ショック
    1. 1. 100万円貸して LINE無視で恐怖
    2. 2. 娘にみそ汁教えた妻 33歳で死去
    3. 3. 30・40代の女性に多い橋本病とは
    4. 4. 星座の男心の理解度がわかる女性
    5. 5. Amazonセール えりすぐり商品は?
    6. 6. 猛暑で部屋で漫画三昧 おもしろ
    7. 7. 「港区女子」のリアルな内面
    8. 8. 「万能」と太鼓判 無印のTシャツ
    9. 9. GUパンツでキレイ見えコーデ
    10. 10. Amazonの偏光サングラスが便利
    1. 11. 「つまらない夫」から変える習慣
    2. 12. オトナ可愛い ブラウンアイテム
    3. 13. 暑い季節に ZARAの優秀スカート
    4. 14. 1本で「うま つゆ」料理レシピ
    5. 15. 服選び悩める夏 理想のパンツは
    6. 16. デートで使える優秀トップス
    7. 17. 「怖かったら一杯無料」の漫画
    8. 18. Amazonセール えりすぐり商品は?
    9. 19. スタバ 大注目の新作フラペ
    10. 20. おばさん救助→まさかの恋が成就