※2025年6月撮影では【駅ぶら】を再開します。今回は、2025年8月、開業20周年を迎えるつくばエクスプレスです。秋葉原駅からつくば駅までの20駅をコンパクト･デジタルカメラ片手にのんびり歩きます。※2025年6月撮影では、散歩の前に、つくばエクスプレスの簡単な歴史。1985年運輸政策審議会が常磐新線（後のつくばエクスプレス）を都市交通対策上、喫緊の課題と答申。1989年「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的