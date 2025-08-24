シリーズYouTube総再生回数1,600万回を超えるアニメ作品『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の2025年8月21日(木)放送＆配信の第8話において、「湖池屋ポテトチップス のり塩」の看板が宇宙空間に登場。初の宇宙空間での“のり塩”看板登場を記念して、「湖池屋ポテトチップスの日」である2025年8月23日(土)よりキャンペーンが実施されている。湖池屋は、1962年の「湖池屋ポテトチップス のり塩」の発売以来、“日本のポテトチップス