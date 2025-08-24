2025年9月7日より放送がスタートする『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）。本作では、胸にライダーベルトを巻き夢に潜入するエージェント「仮面ライダーゼッツ」の活躍が描かれる。今回は主演の今井竜太郎を始めとした本作を彩る豪華キャストの面々を紹介していく。【写真】新番組『仮面ライダーゼッツ』のキャストたちを写真で一気見（6枚）■今井竜太郎「無敵のエージェント」として活躍し、夢の中に現れる