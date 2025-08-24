2023年に広島から単身で上京し、同年7月期のドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』でテレビドラマ初出演を果たした17歳の新星・藤崎ゆみあ（※「崎」の正式表記は「たつさき」）。女優業の原点は父と通った映画館。「女優になるんだろうな」という感覚を持ちながらも、高校生でのデビューは自分でも意外だったそうだ。岡田准一との共演作、Netflix『イクサガミ』の配信を控え、注目度が高まる彼女は、12月には1st写真